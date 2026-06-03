Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące policyjnej interwencji w mieszkaniu red. Tomasza Sakiewicza przy ul. Wiktorskiej w Warszawie, do której doszło 15 maja po serii fałszywych alarmów – poinformował rzecznik prasowy prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.
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Śledztwo ws. interwencji w domu Tomasza Sakiewicza zostało wszczęte 2 czerwca po przeprowadzeniu czynności sprawdzających - poinformował rzecznik w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej prokuratury. Zaznaczył jednocześnie, że na obecnym etapie postępowania prokurator nie przewiduje publikacji nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Jak dodał rzecznik, decyzja w tej sprawie może zostać zmieniona na dalszym etapie śledztwa.