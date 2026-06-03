Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy działań podjętych na szkodę Tomasza Sakiewicza. Prokuratorzy sprawdzają, czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień, dokonując nieuprawnionego wejścia do mieszkania oraz jego przeszukania w celu ustalenia, czy przebywa tam osoba zamierzająca popełnić samobójstwo - wynika z komunikatu.

Co się stało w mieszkaniu Sakiewicza?

Prokuratura zbada również, czy funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień podczas zatrzymania kobiety przebywającej w mieszkaniu oraz założenia jej kajdanek. Chodzi o ustalenie, czy przed użyciem środków przymusu bezpośredniego została ona wezwana do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzona o zamiarze ich zastosowania. Śledczy mają także wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości w sporządzonym przez policję protokole zatrzymania kobiety - poinformował prok. Skiba.

Rzecznik przypomniał, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury 18 maja od Komendanta Stołecznego Policji, a w kolejnych dniach zostało uzupełnione dodatkowymi materiałami przekazanymi przez stołeczną komendę.

Jak dodał, odrębne śledztwo dotyczące fałszywych alarmów kierowanych od 13 maja do różnych służb, które dotyczyły głównie osób związanych z Telewizją Republika, prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.