​Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące policyjnej interwencji w mieszkaniu red. Tomasza Sakiewicza przy ul. Wiktorskiej w Warszawie, do której doszło 15 maja po serii fałszywych alarmów – poinformował rzecznik prasowy prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

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Interwencja w domu Sakiewicza

Śledztwo ws. interwencji w domu Tomasza Sakiewicza zostało wszczęte 2 czerwca po przeprowadzeniu czynności sprawdzających - poinformował rzecznik w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej prokuratury. Zaznaczył jednocześnie, że na obecnym etapie postępowania prokurator nie przewiduje publikacji nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Jak dodał rzecznik, decyzja w tej sprawie może zostać zmieniona na dalszym etapie śledztwa.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy działań podjętych na szkodę Tomasza Sakiewicza. Prokuratorzy sprawdzają, czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień, dokonując nieuprawnionego wejścia do mieszkania oraz jego przeszukania w celu ustalenia, czy przebywa tam osoba zamierzająca popełnić samobójstwo - wynika z komunikatu.

Co się stało w mieszkaniu Sakiewicza?

Prokuratura zbada również, czy funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień podczas zatrzymania kobiety przebywającej w mieszkaniu oraz założenia jej kajdanek. Chodzi o ustalenie, czy przed użyciem środków przymusu bezpośredniego została ona wezwana do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzona o zamiarze ich zastosowania. Śledczy mają także wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości w sporządzonym przez policję protokole zatrzymania kobiety - poinformował prok. Skiba.

Rzecznik przypomniał, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury 18 maja od Komendanta Stołecznego Policji, a w kolejnych dniach zostało uzupełnione dodatkowymi materiałami przekazanymi przez stołeczną komendę.

Jak dodał, odrębne śledztwo dotyczące fałszywych alarmów kierowanych od 13 maja do różnych służb, które dotyczyły głównie osób związanych z Telewizją Republika, prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

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