"Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu" - usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości.

Pożar w powiecie wołomińskim: Prokuratura nie znalazła dowodów na podpalenie / RMF FM

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Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej.

Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury.

/ RMF FM

Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa.

Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków - to osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby.

Badane są też te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań straży pożarnej.

Pożar w pow. wołomińskim

Wspomniany pożar wybuchł 28 maja w miejscowości Międzyleś niedaleko Warszawy. Objął ponad 300 hektarów.

W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.

Ogień gasiły m.in. cztery dromadery i śmigłowiec Black Hawk.

Ewakuowano mieszkańców pobliskich wsi.