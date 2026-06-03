Radomski sąd wydał wyrok ws. 19-latka, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Młody mężczyzna ma trafić za kraty na 3 lata i 1 miesiąc.

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Oskar O. i jego dziewczyna mają po 19 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do września 2025 r. roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką psychicznie i fizycznie. We wrześniu jego brutalność jeszcze się nasiliła.

Mężczyzna miał pastwić się nad ciężarną partnerką, przypalać jej ciało papierosem i kaleczyć twarz. Wysyłał ją do sklepu, a gdy nie wróciła w ciągu krótkiego czasu, jaki jej wyznaczał, kobieta była karana. Oskar O. zabrał też swoją dziewczynę do lasu, przywiązał do drzewa i zgwałcił.

Sprawa wyszła na jaw pod koniec września 2025 r. Przypadkowe osoby zwróciły uwagę na młodą, roztrzęsioną kobietę w okolicy jednego z supermarketów. Wtedy opowiedziała im o swojej sytuacji.

Sąd uznał oskarżonego Oskara O. za winnego przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego ze szczególnym okrucieństwem nad pokrzywdzoną i wymierzył mu łączną karę 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności - przekazała wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król.

19-latek dostał też zakaz zbliżania się do partnerki i kontaktowania się z nią przez 5 lat. Sąd orzekł także na jej rzecz nawiązkę - mężczyzna ma zapłacić 30 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać.