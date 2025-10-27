13-letni chłopiec z Warszawy postanowił wyruszyć rowerem na spotkanie z koleżanką poznaną przez internet. Jego niebezpieczną podróż trasą S7 przerwał patrol policji w okolicach Załusk. To historia, która powinna być przestrogą dla rodziców i młodych internautów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

13-letni chłopiec z Warszawy wyruszył rowerem trasą S7, by spotkać koleżankę poznaną w internecie.

Policja zatrzymała nastolatka w okolicach Załusk - chłopiec nie miał dokumentów, był ubrany na czarno, nie miał żadnych odblasków ani oświetlenia.

Ostatecznie chłopca odebrała mama, a policja zaapelowała do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci.

W piątkowe popołudnie policjanci z płońskiej komendy otrzymali zgłoszenie o młodym rowerzyście poruszającym się trasą S7 w kierunku Gdańska. Patrol ruchu drogowego szybko zlokalizował chłopca w okolicach węzła Załuski. 13-latek był ubrany na czarno, nie miał żadnych odblasków ani oświetlenia, co stanowiło poważne zagrożenie dla niego i innych uczestników ruchu.

Podczas rozmowy z policjantkami chłopiec początkowo twierdził, że ma 16 lat i odbywa trening rowerowy. Szybko jednak wyszło na jaw, że jest obywatelem Ukrainy, mieszka w Warszawie i ma 13 lat.

Jego celem było spotkanie z koleżanką poznaną przez internet - kontaktowali się przez popularną grę online i komunikator. Chłopiec planował nawet nocować u nowej znajomej, choć nie znał jej nazwiska.

Rower bez świateł, chłopiec bez dokumentów

Nastolatek pokonał na rowerze BMX blisko 30 kilometrów, częściowo jadąc pasem awaryjnym, a nawet samą trasą szybkiego ruchu. Nie miał przy sobie dokumentów, a jego rower nie posiadał obowiązkowego wyposażenia. Gdy zatrzymały go policjantki, był zmarznięty i przemoczony.

Policjantki skontaktowały się z matką chłopca, która nie wiedziała o jego wyprawie. Kobieta natychmiast przyjechała na miejsce i odebrała syna. Koleżanka, gdy dowiedziała się o interwencji policji, zablokowała chłopca na komunikatorach. Internetowa znajomość nie przetrwała zatem próby S7.

Przestroga dla rodziców

Policja zaapelowała do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci i realnych zagrożeń, jakie mogą wynikać z internetowych znajomości. Wystarczy chwila nieuwagi, by ciekawość lub chęć poznania nowej osoby przerodziła się w niebezpieczną przygodę.