Będą konsultacje eksperckie i społeczne dotyczące wprowadzenia obowiązku noszenia kasków przez dzieci korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych - zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Badania wykazały, że kask zmniejsza ryzyko wstrząśnienia mózgu podczas wypadku o 54 proc. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w innych krajach europejskich.

Będą konsultacje dotyczące noszenia kasków przez dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach w Polsce - zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Polskie przepisy nie nakładają na rowerzystów czy też użytkowników hulajnóg obowiązku noszenia kasku. Zalecają to jednak eksperci, szczególnie w przypadku dzieci i seniorów.

W Polsce coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Jazda w kasku na rowerze w Polsce nie jest obowiązkowa. A może jednak powinna być?

Według policyjnych statystyk w minionym roku w Polsce odnotowano 3765 wypadków z udziałem rowerzystów – zginęło w nich 169 osób.

Postanowiłem, że poddamy konsultacjom z ekspertami oraz konsultacjom społecznym przepisy dotyczące obowiązku noszenia kasku podczas poruszania się przez dzieci rowerami i hulajnogami elektrycznymi - poinformował w czwartek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zaznaczył, że obowiązują już one w wielu krajach Unii Europejskiej, a różnica dotyczy jedynie wieku, do którego dzieci muszą nosić kask.

Przygotowujemy też na ten temat odpowiednią kampanię informacyjną - dodał. Minister Klimczak przekazał, że konsultacjom poddany zostanie także wiek od kiedy można jeździć takimi jednośladami czy może zachodzić konieczność podwyższenia go.

Zalecenie, a nie obowiązek

Podobnie, jak w przypadku rowerów, policja promuje stosowanie kasków przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza osoby młode. Prawny obowiązek noszenia kasków obecnie nie istnieje, jednak służby apelują o ich używanie jako element zwiększający szansę przeżycia i zmniejszający ciężkość obrażeń - podkreślił nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Według statystyk w tym roku odnotowano 130 zdarzeń, wypadków z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Dodał, że prawie 60 proc. z nich to dzieci do 17 roku życia a 30 proc. tych wypadków to wypadki bardzo poważne.

Jak jest w innych krajach europejskich?

Przepisy dotyczące kasków funkcjonują już w wielu krajach UE.

W Szwecji noszenie kasku podczas jazdy rowerem lub rowerem elektrycznym jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Za nieprzestrzeganie tego przepisu rodzice lub opiekunowie mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 500 koron (ok. 192 zł). Przepis ten nie obejmuje jednak użytkowników hulajnóg.

We Francji od 2017 roku kaski są obowiązkowe dla dzieci w wieku poniżej 12 lat kierujących rowerem bądź wiezionych na nim. Za brak kasku grozi grzywna w wysokości do 750 euro. Dla dorosłych kaski są nieobowiązkowe, ale wyraźnie zalecane.

W Wielkiej Brytanii prawo nie nakłada obowiązku noszenia kasku ochronnego na rowerzystów ani użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych - dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Mimo braku takiego wymogu, w razie kolizji lub wypadku brak kasku może mieć konsekwencje prawne, w tym obniżenie odszkodowania.

W Niemczech również nie ma ogólnokrajowego obowiązku noszenia kasku podczas jazdy na rowerze. Jednak w niektórych landach, jak Berlin czy Brandenburgia, rozważa się wprowadzenie takiego przepisu.

Sąd federalny w 2014 roku stwierdził, że brak kasku może wpływać na ocenę winy rowerzysty w wypadku. W przypadku dzieci obowiązek noszenia kasku zależy od landu — np. w Berlinie dzieci do 12 lat muszą go mieć, w innych miejscach jest to tylko zalecenie.

W Portugalii obowiązek noszenia kasku dotyczy wyłącznie osób jeżdżących na rowerach elektrycznych. W przypadku pozostałych pojazdów, takich jak tradycyjne rowery czy hulajnogi, władze jedynie zalecają stosowanie ochrony głowy.

W Hiszpanii w ostatnim czasie zaostrzono przepisy dla rowerzystów w związku ze wzrostem liczby wypadków. Tylko w 2024 roku na hiszpańskich drogach zginęło 46 rowerzystów. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku noszenia kasku przez wszystkich rowerzystów na wszystkich rodzajach dróg.

W Czechach kodeks drogowy nakłada obowiązek noszenia kasku przez osoby poniżej 18. roku życia podczas jazdy na rowerze.