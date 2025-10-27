Do końca roku w policji ma służyć blisko 101,5 tys. funkcjonariuszy - jak dowiedział się reporter RMF FM, takie są prognozy szefostwa tej największej służby mundurowej. Liczba policjantów w Polsce przekroczyła 100 tysięcy, a plany naborów przewidują przyjęcie jeszcze ponad tysiąca nowych ludzi.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Sprawdziliśmy, w których częściach kraju przybyło najwięcej funkcjonariuszy.
Śląski garnizon od stycznia zasiliło 700 osób, stołeczny - ponad 600, Małopolski - prawie ta sama liczba. Natomiast w Wielkopolskiem i Dolnośląskiem jest ponad 500 nowych policjantów.
Te przyjęcia - na całkiem niezłym poziomie - nie wpłynęły jednak decydująco na potężne problemy kadrowe w garnizonie warszawskim. Tam wciąż brakuje blisko co czwartego funkcjonariusza.
Są natomiast komendy wojewódzkie, gdzie wakaty są praktycznie niezauważalne. Niecałych 3 proc. policjantów brakuje w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu.
Ostatni raz liczba policjantów przekroczyła 100 tysięcy trzy lata temu, potem nastąpiły grupowe odejścia z tej służby.