Stołeczna policja udaremniła próbę przekazania prawie 8 kilogramów marihuany ukrytych w torbie. Mężczyźni powiązani ze środowiskiem piłkarskich pseudokibiców zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych mężczyzn, policjanci znaleźli również inne narkotyki i substancje. W sumie zabezpieczono ponad 22 kilogramy różnego rodzaju środków odurzających. Mężczyźni są podejrzani o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków.
Sprawą udaremnienia przekazania narkotyków zajęli się policjanci ze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Policyjna akcja zakończyła się sukcesem dzięki wsparciu funkcjonariuszy z radomskiej komendy wojewódzkiej policji.
Policjanci w tym celu obserwowali wytypowane wcześniej miejsce. Zatrzymali na gorącym uczynku mężczyzn w wieku 48 i 43 lata. Starszy z nich przekazał młodszemu torbę, w której ukryto 8 kilogramów marihuany.
Jak przekazali funkcjonariusze, dzięki przeszukaniom pojazdów i miejsc zatrzymania obu mężczyzn na terenie podwarszawskich Marek i Radomia znaleziono w sumie 14 kilogramów różnego rodzaju środków psychoaktywnych.
Poza marihuaną były to kokaina, heroina, amfetamina i klefedron. Do tego zabezpieczono litr płynnej substancji. Zabezpieczono również szereg przedmiotów, które służą do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych.
Policja przekazała, że zatrzymani mężczyźni są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Trafili do aresztu w Komendzie Stołecznej Policji.
Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzenia do obrotu i posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
Sąd Rejonowy w Wołominie uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.