Stołeczna policja udaremniła próbę przekazania prawie 8 kilogramów marihuany ukrytych w torbie. Mężczyźni powiązani ze środowiskiem piłkarskich pseudokibiców zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych mężczyzn, policjanci znaleźli również inne narkotyki i substancje. W sumie zabezpieczono ponad 22 kilogramy różnego rodzaju środków odurzających. Mężczyźni są podejrzani o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Policjanci udaremnili przekazanie narkotyków (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Sprawą udaremnienia przekazania narkotyków zajęli się policjanci ze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Policyjna akcja zakończyła się sukcesem dzięki wsparciu funkcjonariuszy z radomskiej komendy wojewódzkiej policji.

Wytypowali miejsce i zatrzymali dwóch mężczyzn. Znaleźli przy nich 8 kg marihuany

Policjanci w tym celu obserwowali wytypowane wcześniej miejsce. Zatrzymali na gorącym uczynku mężczyzn w wieku 48 i 43 lata. Starszy z nich przekazał młodszemu torbę, w której ukryto 8 kilogramów marihuany.

Jak przekazali funkcjonariusze, dzięki przeszukaniom pojazdów i miejsc zatrzymania obu mężczyzn na terenie podwarszawskich Marek i Radomia znaleziono w sumie 14 kilogramów różnego rodzaju środków psychoaktywnych.

Poza marihuaną były to kokaina, heroina, amfetamina i klefedron. Do tego zabezpieczono litr płynnej substancji. Zabezpieczono również szereg przedmiotów, które służą do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych.

Tymczasowy areszt

Policja przekazała, że zatrzymani mężczyźni są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Trafili do aresztu w Komendzie Stołecznej Policji.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzenia do obrotu i posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sąd Rejonowy w Wołominie uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.