10-dniowy chłopiec trafił do okna życia w Sosnowcu. Malucha przewieziono do szpitala na badania.

Sosnowieckie "okno życia" / Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus / Materiały prasowe

Okno życia znajduje się przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25 w Sosnowcu. Opiekuje się nim Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus we współpracy z Caritas Polska. To właśnie ono podało informację o 10-dniowym chłopcu.

Maluch trafił do okna życia w poniedziałek o godz. 18. Zakonnice informują, że był spokojny i zadbany.

Na miejsce wezwano pogotowie, które przewiozło dziecko do szpitala na badania.

Chłopiec jest szóstym dzieckiem, które znalazło ratunek w sosnowieckim "Oknie życia". Działa ono od 2009 r. Pierwsze dziecko pozostawiono tam w marcu 2018 r.

Instagram Post

Zakonnice podkreślają na swojej stronie internetowej, że okno życia jest czynne całą dobę. Po otwarciu uruchamia się alarm, na który reaguje dyżurująca siostra zakonna.

Jak działa okno życia?

Na terenie Polski działa ponad 60 okien życia prowadzonych przez Caritas Polska. Są one alternatywą dla porzucania noworodków w przypadkowych miejscach, gdzie grozi im śmierć, np. z wychłodzenia.

Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu okna włącza się alarm, który wzywa opiekujące się nim osoby. Dalej zostaje powiadomione pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny.

W oknie życia matka może zostawić swoje dziecko anonimowo. Nie zastępuje ono szpitali, gdzie kobieta może pozostawić noworodka zrzekając się praw rodzicielskich.