Sporego strachu najedli się niektórzy mieszkańcy Serocka i okolic (woj. mazowieckie). Wszystko za sprawą człowieka, który w przebraniu inspirowanym postacią z horroru, wchodził na cudze podwórka i zaglądał ludziom w okna.

Przebieraniec straszy mieszkańców Serocka

Przebieraniec straszy mieszkańców Serocka i okolic (woj. mazowieckie).

W kostiumie inspirowanym postacią z horroru zagląda w okna prywatnych domostw.

Szuka go policja.

Nagranie z nietypowego zdarzenia pojawiło się na grupie facebookowej mieszkańców Serocka w dniu 22 października.

"UWAGA! Dzisiejszej nocy gość krążył po ul. Pałacowej w Stasim Lesie i podobno nie tylko. Bądźcie czujni. To nie jest żart" - można przeczytać w opisie.

Komentujący facebookowicze przyznają, że tajemniczą postać widziano również przy ul. Głównej i na obwodnicy Serocka. Ludzie otwarcie mówią, że wizyta podobnego przebierańca bardzo by ich przestraszyła.

O sprawie poinformowano policję. Mieliśmy w tej sprawie jedno zgłoszenie. Zaraz po nim policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie wykonali wszelkie niezbędne czynności, żeby ustalić tę osobę. Nikogo z takim sprzętem jak ten człowiek miał, czyli maską i peleryną, nie ujawniono - powiedziała "Faktowi" podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Mundurowi traktują temat poważnie. Zapewniono, że teren, gdzie doszło do zdarzenia, został objętym monitoringiem. Służby zaapelowały również o kontakt osoby, które wiedzą o innych zajściach tego typu.

Jeśli ktoś ma informację, że taka osoba była na jakiejś innej posesji, posiada nagrania z monitoringu, bądź ma informacje czy podejrzenia, kto to mógł być, prosimy o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji. To też ułatwi nam pracę - wskazała podkom. Halicka.