Podrabiane kosmetyki o wartości 25 milionów złotych przejęli stołeczni policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie trzech obywateli Turcji, którym grozi 5 lat więzienia.

Stołeczni policjanci przejęli pod Warszawą podrabiane kosmetyki o wartości 25 milionów złotych.

Funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Turcji podejrzanych o wprowadzanie na rynek produktów z podrobionymi znakami towarowymi.

Akcja została przeprowadzona w magazynie w powiecie pruszkowskim, obserwowanym wcześniej przez policję.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą od jakiegoś czasu obserwowali jeden z magazynów w powiecie pruszkowskim. To właśnie tam natrafili na pierwszy trop prowadzący do nielegalnej działalności.

W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Turcji, którzy mieli odpowiadać za wprowadzanie na rynek produktów z podrobionymi znakami towarowymi.

W pomieszczeniach magazynowych policjanci znaleźli 10 tysięcy sztuk podrabianych perfum. Produkty te były oznaczone logotypami znanych marek, co mogło wprowadzać klientów w błąd, co do ich autentyczności.

Kolejne zatrzymanie i jeszcze więcej podrobionego towaru

Dzień po pierwszej akcji, w tej samej miejscowości, funkcjonariusze zatrzymali kolejnego obywatela Turcji. Podczas przeszukania posesji, którą zajmował, odkryto kolejne 16 tysięcy sztuk różnych podrabianych kosmetyków.

Wśród nich były nie tylko perfumy, ale także pudry i pomadki, również oznaczone nielegalnie naniesionymi znakami znanych firm. Firmy, których znaki towarowe zostały podrobione, wyceniły wartość przejętych kosmetyków na 25 milionów złotych.

Zatrzymani obywatele Turcji usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu produktów z podrobionymi znakami towarowymi. Za tego typu przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.