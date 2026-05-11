Nowy premier Węgier Peter Magyar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy - ogłosiła w parlamencie przyszła minister spraw zagranicznych Anita Orban. O tym, że jeszcze w maju Magyar odwiedzi Polskę, mówił w sobotę Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki.

Premier Węgier Peter Magyar / ATTILA KISBENEDEK / AFP/EAST NEWS

Premier Węgier Peter Magyar odwiedzi Warszawę w przyszłym tygodniu - potwierdziła przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban.

Wizyta w Polsce będzie pierwszym zagranicznym wyjazdem Magyara po objęciu stanowiska premiera.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Peter Magyar. Najpierw do Warszawy

Peter Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do Warszawy. Następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli. Plan podróży do Polski potwierdził w przemówieniu wygłoszonym w noc powyborczą oraz w kolejnych publicznych wystąpieniach. Celem wizyty - jak podkreślał - jest odbudowa "tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej".

Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji zapowiadała w wywiadzie dla telewizji RTL, że będzie towarzyszyć premierowi w tych podróżach.

Orban podkreśliła podczas wysłuchania przed komisją parlamentarną ds. zagranicznych, że kierowana przez nią dyplomacja Węgier będzie przywiązywać "specjalną wagę" do odbudowy relacji z Polską, które - w jej ocenie - są kluczowe dla poprawy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W tym kontekście zapowiedziała też "zbudowanie stosunków z Czechami i Słowacją na nowych fundamentach".

Węgierska polityka zagraniczna nie będzie kierowana interesami partyjnymi ani interesami państwa trzeciego, lecz interesami suwerennych Węgier - zapewniła Orban.

Dodała, że celem nowego rządu Węgier będzie rozwiązanie kwestii spornych w relacjach z partnerami, przy jednoczesnym konsekwentnym i przewidywalnym reprezentowaniu interesów Budapesztu.

Orban o Orbanie i prawie weta

Celem jest wzmocnienie roli Węgier jako przewidywalnego, wiarygodnego i współpracującego partnera poprzez położenie dużego nacisku na współpracę, a jednocześnie stanowcze i konstruktywne bronienie interesów kraju - podkreśliła przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji. Anita Orban oceniła, że rząd Viktora Orbana używał prawa weta w UE zbyt często, "rozwijając swój polityczny teatr".

Magyar został w sobotę wybrany na urząd premiera przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe. W poniedziałek przed komisjami parlamentarnymi rozpoczęły się przesłuchania jego kandydatów na ministrów. Rząd Tiszy będzie liczył 16 resortów. Nowych ministrów powołuje głowa państwa na wniosek premiera.



Niemczycki w RMF FM: Oczekujemy lojalnej współpracy

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki informował w sobotę w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM , że Peter Magyar jeszcze w maju przyjedzie do Polski.

Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty - mówił Niemczycki.

Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy - podkreślił polityk Polski 2050.