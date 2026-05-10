5 samochodów zderzyło się na odcinku A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Jezdnia w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podała GDDKiA, do wypadku doszło przed godziną 18 na 419. km trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim - między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim.



Na tym odcinku A2 zderzyło się 5 samochodów. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana.



Ruch na zablokowanej drodze ma zostać przywrócony około godziny 21.

