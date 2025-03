Ta historia mogła przydarzyć się każdemu dziecku. 8-latek zgubił się w Warszawie w drodze ze szkoły do domu. Z pomocą zapłakanemu chłopcu przyszli strażnicy miejscy.

/ Straż Miejska

Płaczącego chłopca na przystanku przy ul. Jagiełły w Warszawie znaleźli we wtorek strażnicy miejscy.

Jak się okazało, obok szkoły młody uczeń wsiadł do niewłaściwego autobusu i nie potrafił znaleźć drogi do domu. Nie miał przy sobie telefonu ani numeru do nikogo bliskiego.

Funkcjonariuszom udało się uspokoić zdenerwowanego 8-latka, który miał okazję obejrzeć wyposażenie radiowozu.

Chłopiec przypomniał sobie, że ma legitymację szkolną. Dzięki temu udało się skontaktować ze szkołą, a następnie z opiekunką dziecka. Była nią ciocia, która szybko przyjechała po malca.

Straż miejska apeluje

Dzieci, które ukończyły 7 lat, mogą już samodzielnie poruszać się po drogach, jednak nadal odpowiadają za nie dorośli. Warto więc wyposażyć swoich podopiecznych w karteczkę z numerem telefonu do opiekuna prawnego lub "opaskę-niezgubkę". Pozwoli to na szybki kontakt z rodzicami lub opiekunami.