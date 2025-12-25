Popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - taki zarzut usłyszał w czwartek w płockiej prokuraturze Bartosz G. podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. "Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień" - poinformował Bartosz Maliszewski z prokuratury. 17-latek jest przewożony do Mławy. Tamtejszy sąd ma zdecydować o jego aresztowaniu. Ciało 16-latki odnalazł 1 maja policyjny pies do wyszukiwania zwłok. Było ukryte w bardzo trudno dostępnym miejscu, w zaroślach przy torach kolejowych.

Bartosz G. usłyszał dzisiaj zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy.

"Zakończyła się 'odyseja' Bartosza G." - powiedział prokurator.

Ciało dziewczyny znaleziono 1 maja z rozległymi obrażeniami głowy.

Podejrzany przebywał poza Polską 237 dni; zatrzymano go w Grecji podczas szkolnego wyjazdu.

Grecki sąd zatwierdził ekstradycję, mimo odwołania Bartosza G.

Policja szybko zorganizowała transport podejrzanego do Polski.

Teraz chłopak czeka na decyzję sądu o aresztowaniu.

Bartosz G. podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy usłyszał w płockiej prokuraturze zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Zakończyła się "odyseja" Bartosza G. Grecko-polska, można powiedzieć. Podejrzany od momentu jego zatrzymania do powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej przebywał 237 dni. Polska policja stanęła na wysokości zadania. W ciągu czterech dni od powiadomienia strony polskiej o prawomocnej decyzji zezwalającej na wydanie podejrzanego stronie polskiej, policja zorganizowała szybki, bezpieczny i skuteczny transport tego mężczyzny do Polski - powiedział w czwartek Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Podejrzany o brutalne zabójstwo chłopak trafi teraz do Mławy. Tam sąd ma podjąć decyzję o jego aresztowaniu.

Makabra w Mławie. Obrażenia wskazywały na wyjątkowe okrucieństwo sprawcy

Do tragedii doszło wieczorem 23 kwietnia. Jak ustalili śledczy, tego dnia 16-letnia Maja spotkała się ze swoim o rok starszym kolegą, Bartoszem G. Był to ostatni moment, w którym widziano ją żywą. Następnego dnia rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a kilka dni później pojawiły się podejrzenia, że dziewczyna mogła zostać pozbawiona wolności.

Poszukiwania Mai trwały ponad tydzień. Jej ciało zostało odnalezione 1 maja w zaroślach, w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy. Szczegóły ujawnione przez media wskazywały na wyjątkowe okrucieństwo sprawcy.

2 maja Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłosiła, że Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Za taki czyn, zgodnie z polskim prawem, 17-latkowi grozi kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. W przypadku osób niepełnoletnich sąd nie może orzec kary dożywotniego więzienia.

Ucieczka i zatrzymanie w Grecji

Bartosz G. opuścił Polskę. Został zatrzymany na początku maja w hotelu w miejscowości Katerini w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe w ramach wymiany uczniów. Wkrótce potem grecki sąd zdecydował o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania. Od tamtej pory trwały starania o ekstradycję nastolatka.