Strażacy zakończyli akcję gaszenia cysterny przewożącej płynną siarkę na dworcu kolejowym w Gostyninie. Wcześniejsze informacje wskazywały, że doszło do wycieku.

Zdjęcie ilustracyjne. W Gostyninie doszło do wycieku z cysterny / Marek Bazak / East News

Pierwszą informację pożarze cysterny w Gostyninie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły ją służby - strażacy walczyli z ogniem od godziny 9:00.

Problem zauważył maszynista. Po poinformowaniu służb cysterna została odłączona od całego składu. Na miejsce wysłano grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W sumie w akcji brało udział ponad 100 strażaków.

Została wydzielona strefa. Jest to monitorowane. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie zbliżali się w rejon prowadzonych działań - mówił w rozmowie reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim młodszy brygadier Michał Borkowski ze straży pożarnej w Gostyninie.

Ostrzeżenie pojawiło się też na oficjalnej stronie Gostynina w mediach społecznościowych. "Na stacji kolejowej doszło do wycieku z cysterny. Służby ratunkowe proszą o unikanie rejonu dworca PKP w Gostyninie do czasu zakończenia działań" - można było przeczytać we wpisie.

Na szczęście ostatecznie nie doszło do wycieku niebezpiecznej substancji. Jak się okazało, zapalił się materiał izolujący cysternę, który spowodował pojawienie się gęstego, czarnego dymu. Strażakom po kilku godzinach udało się ugasić palący się materiał.

Uszkodzona cysterna zostanie przewieziona w bezpieczne miejsce.