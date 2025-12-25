W Boże Narodzenie około 1:00 w nocy w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Na alei Prymasa Tysiąclecia zderzyły się dwa samochody - trzy ciężko ranne osoby trafiły do szpitali. Jedna z nich zmarła w lecznicy.

W wypadku ciężko ranne zostały dwie osoby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około godziny 1 w nocy na warszawskiej Woli doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierowca mercedesa, który wjechał w rodzinną toyotę, w chwili zdarzenia był pijany. 22-latek został zatrzymany przez policję. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie przesłuchany, ale dopiero wtedy, gdy wytrzeźwieje - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski.

On odniósł lekkie obrażenia, które nie wymagały hospitalizacji.

Drugim samochodem podróżowały trzy osoby, które zostały zakleszczone w pojeździe. Strażacy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwili dostęp do poszkodowanych, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala. Nie udało się uratować życia jednej z poszkodowanych osób - kobiety.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.