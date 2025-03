"Dania? Wylądowali tam 200 lat temu i mówią, że mają do tego prawa" - Donald Trump coraz pewniej wypowiada się w sprawie Grenlandii, którą chciałby wcielić do USA. "Może zobaczymy tam coraz więcej żołnierzy" - powiedział amerykański prezydent, sugerując, że szef NATO Mark Rutte mógłby pomóc w przejęciu Grenlandii.

Donald Trump i jego doradcy podczas spotkania z szefem NATO w Białym Domu / YURI GRIPAS / PAP/EPA

W czwartek w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Trump o przejęciu Grenlandii: Myślę, że do tego dojdzie

Myślę, że do tego dojdzie - powiedział Trump, pytany o swoją "wizję aneksji Grenlandii".

I myślę sobie - nie myślałem o tym za bardzo wcześniej - siedzę tutaj z człowiekiem, który mógłby być bardzo pomocny. Wiesz Marku, potrzebujemy jej na dla bezpieczeństwa międzynarodowego, nie tylko naszego bezpieczeństwa - dodał.

Rutte stwierdził, że nie chce wchodzić w dyskusje na temat przyłączenia Grenlandii do USA, lecz podkreślił, że region Arktyki jest coraz ważniejszy dla bezpieczeństwa NATO, wskazując na zainteresowanie nim Rosji i Chin.

Trump: Działamy z Danią i Grenlandią

Trump zgodził się z Ruttem, twierdząc, że w obliczu tego Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa i właśnie "dlatego NATO będzie może musiało się w to zaangażować"

Dania jest bardzo daleko i naprawdę nie ma z nią nic wspólnego (...) wylądowali tam 200 lat temu lub coś takiego, i mówią, że mają do tego prawa. Nie wiem, czy to prawda. Właściwie nie sądzę, żeby tak było, ale działamy z Danią, działamy z Grenlandią i musimy to zrobić - dodał.

/ Michał Czernek / PAP

Prezydent zaznaczył, że USA mają już żołnierzy na wyspie i zapowiedział, że "może zobaczymy tam coraz więcej żołnierzy".

Nie wiem, co o tym myślisz, Pete? - zapytał Trump szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, po czym ze śmiechem polecił mu, by nie odpowiadał.

Trump ocenił przy tym, że niedawne wybory na Grenlandii, w których wygrała opozycyjna i umiarkowanie separatystyczna partia Demokraci, były korzystne dla USA.

To nie było referendum. (...) To były wybory, ale osoba, która wypadła najlepiej, jest bardzo dobrą osobą, jeśli chodzi o nas - dodał.