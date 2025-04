Naukowcy z całej Europy dyskutują w Warszawie o stołecznych podziemiach. Chodzi o wciąż nieodkryte jeszcze miejsca pod budynkami i ulicami polskiej stolicy, które mogą kryć wiele tajemnic. Specjaliści omawiają też jednak znane już podziemne obiekty. Dwudniową konferencję o potencjale takich miejsc, ale też ich możliwym współczesnym wykorzystaniu zorganizowało Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, działające przy Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Centrum Kultury Frankofońskiej oraz Akademią Sztuk Pięknych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Podziemia Warszawy w kontekście europejskim. Ukryte oblicza miasta, od powojennej odbudowy po współczesny rozwój" to debata na temat funkcji i znaczenia podziemi wielkich miast. W dwudniowych dyskusjach, trwających w Starej Bibliotece UW, biorą udział eksperci z Paryża, Neapolu, Luksemburga, Charkowa i Lwowa.

Chcemy zainicjować dyskusję na temat funkcji podziemi miejskich, przede wszystkim podziemi Warszawy, we współczesnym świecie. Chcemy zapytać o to, co o nich wiemy, na ile zostały przebadane i czy pozostają w użytkowaniu; czy stanowią szansę dla miasta, czy raczej problem i jakie będą ich funkcje w przyszłości - mówi prof. Elżbieta Wichrowska, dyrektorka Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW.

Istotną częścią spotkania jest panel poświęcony podziemiom Warszawy, które zaczęto odkrywać już po drugiej wojnie światowej. Część z nich została zinwentaryzowana i opisana jak np. Filtry, Cytadela czy pałac Kazimierzowski. Podziemia stolicy według naukowców, kryją jednak jeszcze wiele tajemnic.

Czasem podziemia mówią nam więcej o historii, niż góry budynków - tłumaczyła w rozmowie z RMF FM historyk prof. Elżbieta Wichrowska.

Jednym z pomysłów, jaki zrodził się w głowach naukowców w czasie warszawskiej konferencji, jest próba opracowania wirtualnej mapy podziemnych obiektów. Według specjalistów - takie miejsca w przyszłości mogłyby się stać jednym z ważniejszych "produktów turystycznych", jakie może zaoferować stolica. W dwudniowym spotkaniu na UW wzięli też udział urzędnicy i konserwatorzy zabytków.

Zależy nam na wspólnym przeanalizowaniu kwestii różnorodności strukturalnej i społecznych śladów w historii tych pozornie ukrytych przestrzeni - mówi dr Laurent Tatarenko, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i dodaje:

Innym, bardziej perspektywicznym zadaniem jest omówienie - w trakcie debat z udziałem osób odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzeniami podziemnymi, a także ich promocję - wyzwań i rozwiązań wiążących się z ochroną, dostępem i modernizacją tych wyjątkowych miejsc. Chcemy też zaproponować dyskusję skupiającą się na najnowszych trendach związanych z podejściem do obszarów podziemnych jako żywego dziedzictwa oraz na problemie ich zawieszenia między perspektywą turystyczną a integracją podziemi ze społecznością lokalną.