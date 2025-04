W niedługim czasie rząd rozpocznie kampanię informacyjną w siedmiu państwach, z których pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę - poinformował Donald Tusk. "Nasz przekaz będzie prosty: Polska granica jest szczelna" - podkreślił premier.

Premier Donald Tusk przy granicy polsko-białoruskiej (zdjęcie z maja 2024 r.) / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk poinformował o planach w tej sprawie w nagraniu opublikowanym na platformie X. Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w siedmiu państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów, próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę - powiedział.

Nasz przekaz będzie prosty: Polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie (Alaksandrowi) Łukaszence, nie wierzcie (Władimirowi) Putinowi. Okłamują was, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy - mówił szef rządu.

Jak podkreślił, "tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra". Zresztą zobaczcie sami - powiedział premier, prezentując krótkie nagranie pokazujące strażników granicznych łapiących osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę.