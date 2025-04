Kevin De Bruyne, jedna z najjaśniejszych gwiazd Manchesteru City, ogłosił, że obecny sezon będzie jego ostatnim w barwach tego klubu. 33-letni Belg wywalczył z "The Citizens" 16 trofeów, w tym sześć tytułów mistrza Anglii i jeden puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Kevin De Bruyne / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News

"Przejdę od razu do rzeczy. To będą moje ostatnie miesiące jako piłkarza Manchesteru City. Nie jest mi łatwo to pisać, ale jako piłkarze, wszyscy wiemy, że taki dzień w końcu nadchodzi" - napisał Kevin De Bruyne w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Instagram Post

Belg, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu, pozostawia po sobie imponujący dorobek - w zagranych 413 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 106 bramek i zaliczył 174 asysty.

Jak na razie nie wiadomo, czy belgijski pomocnik będzie kontynuował karierę w innym klubie, czy przejdzie na zasłużony odpoczynek.

W ostatnich sezonach zmagał się z kontuzjami i miał problemy z dojściem do optymalnej formy.

Choć Manchester City nie ma już szans na kolejne mistrzostwo w tym sezonie, nadal w grze pozostaje Puchar Anglii. To daje De Bruyne'owi szansę na pożegnanie w wielkim stylu.

De Bruyne dołączył do Manchesteru City w 2015 roku z Vfl Wolfsburg za kwotę około 75 milionów euro. Występuje na pozycji pomocnika.