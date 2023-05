Na początku czerwca Szybka Kolej Miejska uruchomi dwa połączenia z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Pociągi będą kursować do Zegrza Południowego.

Pociąg SKM - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zalew Zegrzyński od lat jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców stolicy i okolic. Jak co roku w sezonie letnim zostaną uruchomione dodatkowe połączenia SKM, które ułatwią dojazd podróżującym.

Od soboty, 3 czerwca, w weekendy wybrane pociągi linii S3, ruszające z Lotniska Chopina, dojadą aż do Radzymina. Kolej będzie się zatrzymywać również w Nieporęcie, który znajduje się tuż nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Linia S3 w sezonie letnim będzie kursować kilka razy dziennie. Do pociągu linii S3 będzie można wsiąść np. na stacji Warszawa Gdańska, o godzinach 8:50, 11:02, 12:58, 14:57, 17:02, 19:36. W powrotne kursy z Nieporętu pociągi wyruszą o: 10:51, 12:27, 14:37, 17:15, 18:19, 20:46 - informuje Monika Beuth rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy.

Z kolei od niedzieli, 11 czerwca zacznie kursować nowa linia do Zegrza Południowego. Pociągi SKM, kursujące z Piaseczna zatrzymają się na dwóch dodatkowych przystankach - Wieliszew Osiedle i Zegrze Południowe, które będzie stacją końcową linii S4. W dni powszednie z Warszawy do Zegrza dojedzie 19 SKM-ek, do których można się przesiąść z innych pociągów na Dworcu Zachodnim oraz z metra na przystanku Warszawa Młynów lub Warszawa Gdańska. Do Zalewu Zegrzyńskiego można dojechać także autobusami strefowymi linii 705 i 735.