Funkcjonariusze z CBA zatrzymali Pawła M. Chodzi o sprawę nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Mężczyzna w czasach rządów PiS był m.in. wiceministrem w Ministerstwie Cyfryzacji i wiceszefem w MSWiA. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści majątkowej i osobistej.

Do zatrzymania doszło 23 października na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o sprawę nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Paweł M. od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, później do stycznia 2018 r. wiceministrem w Ministerstwie Cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA

Prokurator przedstawił Pawłowi M. zarzut powoływania się w okresie od 2016 roku do 2021 roku przed Pawłem Sz. (również podejrzanym w tej sprawie) na wpływy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu w ww. spółkach zamówień na produkty i usługi realizowane przez firmę Pawła Sz., czyli Red Is Bad. "W zamian za ich załatwienie, podejrzany miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony, a następnie przyjąć w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy, którego koszty leasingu i eksploatacji zostały pokryte przez przedsiębiorcę" - poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Były wiceminister miał uzyskać korzyść majątkową "w kwocie nie mniejszej niż 60 tys. zł".

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Pawła M. w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Wobec Pawła M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł, policyjny dozór, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Do tej pory - w tym wielowątkowym śledztwie - 16 osobom postawiono 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji