Będą wzmożone kontrole transportów mięsa i zwierząt na granicach ze Słowacją, z Czechami i Niemcami w związku z pryszczycą - Takie informacje przekazał we wtorek premier Donald Tusk. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego ogniska tej choroby; pojawiły się one za to na Węgrzech i Słowacji. Dziennikarze RMF FM zbierają odpowiedzi na najczęstsze pytania, jakie zadajecie na temat pryszczycy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Czy pryszczyca jest groźna dla ludzi? Specjaliści podkreślają, że ludzie mogą zachorować na pryszczycę, ale szanse są niewielkie. W Polsce tej choroby nie ma i nie było - ani wśród ludzi, ani wśród zwierząt. Wirus, który wywołuje pryszczycę, jest "kuzynem" wirusów, które wywołują u ludzi chorobę dłoni, stóp i jamy ustnej. Popularnie chodzi o chorobę nazywaną "bostonką". Jej objawy to gorączka, zmiany w obrębie dłoni, stóp i jamy ustnej. U zwierząt pryszczyca ma podobną lokalizację, to są zmiany w pysku i w okolicy kopyt, kończyn. Szansa zarażenia się człowieka jest mniejsza niż szansa na trafienie szóstki na loterii. Nie dajmy się zwariować - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, ekspert Lux Medu prof. Ernest Kuchar. Jeśli warunkiem zakażenia jest bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem, a dotąd były pojedyncze przypadki, zachorowanie jest bardzo mało prawdopodobne. Ludzie chorują łagodniej niż zwierzęta. Ciężko chorują tylko młode zwierzęta - dodaje. Pryszczyca to przede wszystkim choroba zwierząt parzystokopytnych. Chodzi na przykład o krowy, świnie i kozy. Czy psy i koty mogą zarazić się pryszczycą? Specjaliści przyznają, że domowe koty i psy teoretycznie też mogą zarazić się pryszczycą, lecz jest to też mało prawdopodobne. Jest to trudne, bo wirusy generalnie cechują się swoistością gatunkową. Wirus jest dopasowany do swojego gospodarza, rzadko przenosi się między gatunkami. Zachodzi to z małym prawdopodobieństwem, nie podejrzewam, żeby stanowiło to problem - podkreśla prof. Ernest Kuchar. Czy mięsożercy powinni być szczególnie ostrożni? Lekarze uspokajają też, że osoby, które regularnie jedzą mięso, nie powinny nagle zmieniać swojego jadłospisu. W Polsce nadzór weterynaryjny, który pracuje od wielu lat, sprawił, że pryszczycy w naszym kraju w ogóle nie było. W przypadku wystąpienia ogniska pryszczycy natychmiast zwierzęta byłyby izolowane i na pewno nie trafiłyby do garnka, użyję takiego określenia - tak na część wątpliwości odpowiada specjalista chorób zakaźnych. Zobacz również: ​Cyberzagrożenia na celowniku: Kongres Insecon w Poznaniu

