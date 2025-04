Nie żyje Val Kilmer - poinformował "New York Times". Aktor znany z ról w takich filmach jak "Batman Forever", "Tombstone" czy "Top Gun" miał 65 lat.

Val Kilmer na zdj. z 2013 r. / Byron Purvis/AdMedia / PAP/AdMedia

Powołując się na córkę gwiazdora, "New York Times" podaje, że przyczyną śmierci Vla Kilmera było zapalenie płuc. "Variety" przypomina, że aktor przez kilka lat walczył z rakiem gardła.

W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć Vala Kilmera na ekranie m.in. w sequelu "Top Guna" - filmie "Top Gun: Maverick".

W 1988 r. premierę miał film fantasy "Willow" Rona Howarda, w którym Val Kilmer wystąpił u boku Joanne Whalley. Para wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci, a ostatecznie rozwiodła.

Val Kilmer i Joanne Whalley, na planie filmu "Willow" / Photoshot / PAP/Photoshot

Istotną pozycją w filmografii Kilmera jest bez wątpienia film "The Doors" Olivera Stone'a. Aktor zagrał w nim Jima Morrisona. Reuters przypomina, że przekonał reżysera do obsadzenia go w tej roli, przygotowując 8-minutowe nagranie, na którym śpiewał i wyglądał jak Morrison na różnych etapach życia.

