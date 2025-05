Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch 18-latków z Ukrainy, którzy wykorzystując technologię NFC, oszukiwali klientów banków. Zatrzymani nakłaniali ofiary do instalowania oprogramowania na telefonach, co pozwalało im na nieautoryzowane wypłacanie pieniędzy z rachunków bankowych.

Zatrzymano dwóch 18-latków z Ukrainy / Komenda Stołeczna Policji / Materiały prasowe

Policjanci stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z kilku banków otrzymali informację o przestępstwach dokonywanych za pomocą komunikacji NFC (Near Field Communication). Proceder ten polega na tym, że przestępcy dzwonią do klienta banku i - oferując różne atrakcyjne korzyści finansowe, np. duże zyski z Funduszy Inwestycyjnych - namawiają na zainstalowanie na swoim telefonie komórkowym aplikacji.

Następnie przy wykorzystaniu różnych technik manipulacji nakłaniają ofiarę do przyłożenia swojej karty płatniczej do telefonu, a następnie podania PIN-u. Klient nie wie, że w tym czasie przestępcy czekają przy bankomacie i wypłacają pieniądze z jego rachunku bankowego za pomocą impulsu drogą internetową. Wygląda to, jakby transakcji dokonał właściciel rachunku.

W związku z tą informacją policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą rozpoczęli ustalanie osób, które mogły stać za tymi przestępstwami. W wyniku tych działań zatrzymali dwóch 18-letnich obywateli Ukrainy, którzy wykorzystując opisaną powyżej metodę, nakłonili kilku klientów banków do zainstalowania "złośliwego oprogramowania" i tym samym wyłudzenia od nich pieniędzy. Już wiadomo, że jeden z banków stracił z tego tytułu 70 tysięcy złotych. Straty innych banków są ustalane.

/ Komenda Stołeczna Policji / Materiały prasowe

Podczas przeszukania u zatrzymanych 18-latków policjanci znaleźli i zabezpieczyli telefony komórkowe, kilka polskich i zagranicznych kart płatniczych, a także gotówkę w kwocie prawie 28 tysięcy złotych.

Podejrzani obywatele Ukrainy odpowiedzą za oszustwo w związku z nieuprawnionym dostępem do informacji. Na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę zostali przez sąd tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ.