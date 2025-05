Szpital Uniwersytecki w Krakowie poinformował o dacie pogrzebu Tomasza Soleckiego, lekarza zamordowanego we wtorek podczas dyżuru przez 35-letniego nożownika. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 7 maja.

Czarne flagi i kwiaty przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie po tragicznej śmierci lekarza / Art Service / PAP

Msza św. żałobna w intencji zmarłego Tomasza Soleckiego odbędzie się w środę 7 maja o godzinie 13.40 w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców w Krakowie.

Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Zarzuty i areszt dla napastnika

W środę po południu sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 35-latka , który we wtorek wtargnął do gabinetu lekarskiego w poradni ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i zaatakował nożem lekarza. Ortopedzie zadał od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Doktor Tomasz Solecki zmarł.

Jarosław W. usłyszał zarzut zabójstwa, a także zarzut "usiłowania uszkodzenia ciała" pielęgniarki, która znalazła się w gabinecie i próbowała pomóc lekarzowi.