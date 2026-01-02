Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 27 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych grupa miała zajmować się nielegalnym obrotem mięsem wykorzystywanym do produkcji kebabów oraz praniem pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działalności przestępców ponad 12 milionów złotych.

Jest akt oskarżenia ws. grupy przestępczej handlującej mięsem na kebab/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak ustalili śledczy, grupa przestępcza działała od stycznia 2016 roku do sierpnia 2020 roku, głównie na terenie województwa wielkopolskiego, ale także poza granicami Polski.

Założycielem i liderem grupy był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. W jej skład wchodziły osoby narodowości tureckiej, polskiej oraz ukraińskiej.



Milionowe straty dla Skarbu Państwa

Według Prokuratury Krajowej główną działalnością przestępców był „pozaewidencyjny obrót towarem w postaci mięsa wykorzystywanego do produkcji kebaba, realizowany za pośrednictwem kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych”.

„Grupa przestępcza miała handlować mięsem wykorzystywanym do produkcji kebaba i nie odprowadzać od tego podatków” – przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Skarb Państwa miał stracić na tym procederze ponad 1,9 mln zł z tytułu podatku VAT oraz ponad 10,3 mln zł podatku CIT.

Pranie pieniędzy i nielegalna broń

Oskarżeni mieli także dopuścić się przestępstwa prania pieniędzy, polegającego na ukrywaniu ich pochodzenia i miejsca przechowywania oraz unikaniu zajęcia środków przez organy ścigania.

Części z nich postawiono również zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz nakłaniania do poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji oraz poręczenia majątkowe – jedno z nich opiewa na kwotę 3 mln zł. Dodatkowo, na hipotece nieruchomości zabezpieczono 9,1 mln zł.

Akt oskarżenia przeciwko 27 osobom został skierowany do poznańskiego sądu okręgowego. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy proces oskarżonych.