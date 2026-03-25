Selekcjoner Jan Urban przyznał przed półfinałem barażowym o awans do mistrzostw świata z Albanią w Warszawie, że już wybrał bramkarza na czwartkowy mecz. Nie chciał zdradzić, czy Oskar Pietuszewski, rewelacja ostatnich tygodni, zagra w wyjściowej jedenastce. najważniejsza informacja: w kadrze nie ma kłopotów zdrowotnych.
Jan Urban, o czym wiadomo było już przed zgrupowaniem, nie może skorzystać z kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Podczas środowej konferencji prasowej przyznał, że już wie, kto stanie między słupkami w meczu z Albanią. Nie ujawnił jednak nazwiska.
Mam nadzieję, że dzisiejszy trening nie spowoduje zmiany mojego zdania. Bramkarz na jutro już jest wybrany - potwierdził Urban.
Na zgrupowanie trener Urban powołał czwórkę bramkarzy. Do Warszawy przyjechali: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań). Dziennik "Fakt" pisał ostatnio, że trener postawi na Grabarę.
Selekcjoner nie chciał również zdradzić, czy robiący furorę w ostatnich tygodniach w FC Porto Oskar Pietuszewski zagra od początku.
Jeżeli będzie trzeba, to zagra. Ale na razie tego nie powiem. Jutro się dowiecie - uciął selekcjoner.
Zapewnił jednak, że sytuacja zdrowotna w reprezentacji jest w tym momencie bardzo dobra. Jeśli nic się dzisiaj na treningu nie wydarzy, wszyscy będą do mojej dyspozycji na jutrzejszy mecz - zapowiedział.
Początek czwartkowego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.
W przypadku zwycięstwa podopieczni Urbana zmierzą się pięć dni później w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają 31 marca ze sobą towarzysko.
Reprezentacja Polski w 2023 roku dwukrotnie mierzyła się z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy. W Warszawie wygrała 1:0 po golu Karola Świderskiego, a w Tiranie przegrała 0:2. Po tamtej porażce portugalskiego trenera Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz.
Albania to drużyna, która w ostatnich trzech latach pod wodzą brazylijskiego trenera Sylvinho poczyniła duże postępy. 11 października w eliminacjach mistrzostw świata pokonała na wyjeździe Serbię 1:0.