Selekcjoner Jan Urban przyznał przed półfinałem barażowym o awans do mistrzostw świata z Albanią w Warszawie, że już wybrał bramkarza na czwartkowy mecz. Nie chciał zdradzić, czy Oskar Pietuszewski, rewelacja ostatnich tygodni, zagra w wyjściowej jedenastce. najważniejsza informacja: w kadrze nie ma kłopotów zdrowotnych.

Jan Urban / Leszek Szymański / PAP

Jan Urban, o czym wiadomo było już przed zgrupowaniem, nie może skorzystać z kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Podczas środowej konferencji prasowej przyznał, że już wie, kto stanie między słupkami w meczu z Albanią. Nie ujawnił jednak nazwiska.

Mam nadzieję, że dzisiejszy trening nie spowoduje zmiany mojego zdania. Bramkarz na jutro już jest wybrany - potwierdził Urban.

Na zgrupowanie trener Urban powołał czwórkę bramkarzy. Do Warszawy przyjechali: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań). Dziennik "Fakt" pisał ostatnio, że trener postawi na Grabarę.

Co z Pietuszewskim?

Selekcjoner nie chciał również zdradzić, czy robiący furorę w ostatnich tygodniach w FC Porto Oskar Pietuszewski zagra od początku.

Jeżeli będzie trzeba, to zagra. Ale na razie tego nie powiem. Jutro się dowiecie - uciął selekcjoner.

Zapewnił jednak, że sytuacja zdrowotna w reprezentacji jest w tym momencie bardzo dobra. Jeśli nic się dzisiaj na treningu nie wydarzy, wszyscy będą do mojej dyspozycji na jutrzejszy mecz - zapowiedział.

Początek czwartkowego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.

Albania - trudny rywal

W przypadku zwycięstwa podopieczni Urbana zmierzą się pięć dni później w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają 31 marca ze sobą towarzysko.

Reprezentacja Polski w 2023 roku dwukrotnie mierzyła się z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy. W Warszawie wygrała 1:0 po golu Karola Świderskiego, a w Tiranie przegrała 0:2. Po tamtej porażce portugalskiego trenera Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz.

Albania to drużyna, która w ostatnich trzech latach pod wodzą brazylijskiego trenera Sylvinho poczyniła duże postępy. 11 października w eliminacjach mistrzostw świata pokonała na wyjeździe Serbię 1:0.