"Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty 23 maja wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu" - podał w poniedziałek p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec. "Proszę o szansę na odbudowanie zaufania" - napisał.
- W wydanym oświadczeniu przeprosił za ostatnie wydarzenia. "Miniony tydzień był bardzo trudny dla naszego muzealnego zespołu" - czytamy.
W czwartek ministra kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pawła Jaskanisa, a w jego miejsce powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca.
Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali takie wydarzenie w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.