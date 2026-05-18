Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję, sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich, a kontrolę przeprowadził Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miasto wycofało patronat dla cyklu wydarzeń "Let’s make them care", w ramach którego zorganizowane zostało wydarzenie.

Pałac w Wilanowie. Pierwsza decyzja nowego dyrektora

W poniedziałek w mediach społecznościowych Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego zamieszczono pierwszą decyzję nowego dyrektora muzeum.

Na wstępie Piotr Górajec jeszcze raz przeprosił wszystkich odwiedzających i poprosił o szansę na odbudowanie zaufania.

Cytat "Swoją misję, jako pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum, rozpoczynam od słowa: przepraszam. Przepraszam wszystkich Państwa, którzy poczuli rozczarowanie, złość lub smutek w związku z ostatnimi zdarzeniami. Jednocześnie proszę o szansę na odbudowanie zaufania" - czytamy.

"Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty, 23 maja, wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu" - napisał nowy dyrektor.

Wyjaśnił też, dlaczego dziedziniec nie będzie od razu dostępny dla odwiedzających. "Potrzebujemy kilku dni, by przeorganizować pracę zespołu obsługi publiczności oraz odpowiednio przystosować infrastrukturę techniczną. Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia - powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich" - podkreślił.