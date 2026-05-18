Poważny, ale stabilny - taki jest stan Polki, która została ranna w sobotę w Modenie na północy Włoch. Rozpędzony samochód wjechał tam w grupę przechodniów. W szpitalach nadal przebywa pięć osób.

W sobotę rozpędzony samochód wjechał w pieszych we włoskiej Modenie / FRANCESCO VECCHI / PAP/EPA

W sobotę w centrum Modeny rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów - rannych zostało osiem osób.

Wśród poszkodowanych jest 53-letnia Polka, która przebywa w szpitalu w poważnym, ale stabilnym stanie.

W sobotę po południu samochód jadący z prędkością około 100 km/godz. uderzył w grupę przechodniów w centrum Modeny w regionie Emilia-Romania. Rannych zostało osiem osób. Wśród nich jest Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości.

Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany.

W szpitalach wciąż przebywa pięć osób

Pięć poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach - w Modenie i Bolonii.



Na oddziale reanimacji w bolońskim szpitalu przebywa z licznymi obrażeniami małżeństwo 55-latków. Stan kobiety jest krytyczny, ale nieznacznie się poprawił. W szpitalu w Modenie jest 69-letnia Niemka. W zdarzeniu straciła obie nogi. Jej stan jest ciężki, ale ulega stopniowej poprawie.



53-letnia Polka jest w poważnym stanie, który określono jako stabilny. Hospitalizowano także 59-letniego mężczyznę z urazem twarzy. Jego stan jest dobry.

Szef MSW: To nie był akt terroru

Nadal nieznane są motywy sprawcy. Jak ustaliły włoskie media, w tym dziennik "La Repubblica", syn imigrantów z Maroka był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii.



Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi powiedział w poniedziałek, że atak w Modenie nie był aktem terroru.