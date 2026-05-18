Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow poinformował, że pierwsza kierowana bomba lotnicza produkcji ukraińskiej pomyślnie przeszła testy i jest gotowa do użycia bojowego. Jak podkreślił, broń została w całości opracowana przez ukraińskich inżynierów.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Nowy typ uzbrojenia powstał w ramach programu Brave1 - państwowej platformy wspierającej rozwój technologii wojskowych i współpracę między konstruktorami, producentami broni oraz armią.
Według Fedorowa prace nad bombą trwały 17 miesięcy. Minister zaznaczył, że konstrukcja została dostosowana do realiów współczesnej wojny i nie jest kopią zachodnich ani postsowieckich rozwiązań.
Nowa bomba ma być przeznaczona do atakowania umocnień, stanowisk dowodzenia i innych celów znajdujących się dziesiątki kilometrów od miejsca zrzutu. Masa głowicy bojowej wynosi 250 kilogramów.
Ukraińskie ministerstwo obrony zakupiło już pierwszą eksperymentalną partię uzbrojenia. Obecnie piloci przechodzą szkolenia i ćwiczą scenariusze bojowe z wykorzystaniem nowej broni.
Fedorow podkreślił, że Ukraina chce przejść od importowania pojedynczych systemów uzbrojenia do budowy własnych technologii wojskowych. Jak zaznaczył, rozwój krajowych kierowanych bomb lotniczych ma zwiększyć precyzję i zasięg uderzeń oraz wzmocnić przewagę technologiczną ukraińskich sił zbrojnych na froncie.