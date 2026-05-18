Dron, który w niedzielę wieczorem rozbił się na Litwie zawierał ładunek wybuchowy – poinformowała lokalna policja. Służby podjęły decyzję o natychmiastowej neutralizacji materiałów na miejscu. Jak przekazano, odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosi około 300 metrów.

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w rejonie uciańskim na wschodzie Litwy. Szczątki drona znalazł przypadkowy mieszkaniec, który kosił trawę. Jak podaje policja, odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła zaledwie około 300 metrów.

Na miejscu szybko pojawiły się służby, w tym policyjna jednostka antyterrorystyczna "Aras". Funkcjonariusze potwierdzili, że w rozbitym dronie znajdowały się materiały wybuchowe. Podjęto decyzję, że ich neutralizacja odbędzie się na miejscu, ponieważ transport stwarza zagrożenie dla społeczeństwa - przekazały służby.

Według wstępnych ustaleń, dron może pochodzić z Ukrainy - tak informował szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas.

Posiedzenie Rady Obrony Państwa

Incydent wywołał natychmiastową reakcję władz. W poniedziałek okoliczności upadku drona były omawiane podczas spotkania prezydenta Gitanasa Nausėdy z ministrem obrony Robertasem Kaunasem.

Po spotkaniu doradca prezydenta, Deividas Matulionis przekazał, że "system wczesnego ostrzegania przed dronami obecnie nie działa właściwie i wymaga większej uwagi oraz dodatkowego finansowania". Matulionis zapowiedział, że temat ten będzie szerzej omawiany podczas najbliższego posiedzenia Rady Obrony Państwa.

Kancelaria premiera zapowiedziała również, że w środę rządowa Komisja Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premierki Ingi Ruginienė zajmie się analizą zebranych informacji i wypracowaniem dalszych działań.

To nie pierwszy taki przypadek w regionie. Drony coraz częściej pojawiają się nad terytorium Litwy, a podobne incydenty są odnotowywane w całym regionie Morza Bałtyckiego.