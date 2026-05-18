PKP Intercity podsumowało dekadę funkcjonowania stref ciszy w swoich pociągach. Od uruchomienia usługi 14 kwietnia 2016 roku do końca marca 2026 roku pasażerowie zarezerwowali tam ponad 8,1 mln miejsc. Początkowo specjalne wagony dostępne były wyłącznie w składach Pendolino, jednak z czasem rozszerzono je również na pociągi PesaDART i Flirt kursujące w kategorii InterCity.

PKP Intercity: przez 10 lat ze strefy ciszy skorzystało 8,1 mln osób (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Z badania przeprowadzonego wśród podróżnych wynika, że strefa ciszy najczęściej służy pasażerom do spokojnego czytania książek - taką odpowiedź wskazało 55 proc. ankietowanych.

Niemal co trzeci podróżny deklaruje, że podczas jazdy słucha muzyki lub po prostu obserwuje krajobrazy za oknem.

Wielu pasażerów wykorzystuje też czas podróży na odpoczynek lub pracę. Sen wybrało 28 proc. respondentów, a co czwarty ankietowany przyznał, że pracuje w trakcie przejazdu. Z kolei 14 proc. osób korzysta w strefie ciszy z laptopa - między innymi do oglądania filmów czy grania.

PKP Intercity jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Spółka obsługuje połączenia ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i realizowane przez Pendolino EIP.

W 2025 roku przewiozła 89,2 mln pasażerów, a według prognoz w 2026 roku liczba podróżnych wzrośnie do 96 mln.

Badanie opinii pasażerów zostało przeprowadzone metodą CAWI między 3 a 10 marca 2026 roku.

W ankiecie udział wzięło 875 osób, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystały ze strefy ciszy w pociągach PKP Intercity.