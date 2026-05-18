Inter Ikea, spółka-matka znanej sieci meblowej, zapowiedziała szeroko zakrojone oszczędności. Do końca roku pracę straci nawet 850 osób, głównie w Szwecji i Holandii.

Spółka macierzysta Inter Ikea, zatrudniająca około 25 tysięcy osób na całym świecie, ogłosiła wdrożenie obszernego pakietu oszczędnościowego. Zgodnie z zapowiedziami do lata firmę opuści ponad 600 pracowników, a po wakacjach kolejnych 250 osób. Najbardziej dotknięte redukcjami będą zespoły w szwedzkich miejscowościach Malmö i Älmhult, gdzie pracę straci co najmniej 300 osób, oraz w Holandii.

Koncern od czasu pandemii zmaga się z trudnościami finansowymi. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzrost kosztów surowców i logistyki oraz zmiany w zachowaniach konsumentów wywarły znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy.

Jak podkreśla Henrik Elm, dyrektor finansowy Inter Ikea Group, wprowadzenie tak szerokich cięć nie jest łatwe zarówno dla zarządu, jak i dla pracowników.

"To nie jest łatwa decyzja. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi pracownicy byli traktowani z troską, szacunkiem i otwartością - kierując się naszą kulturą IKEA i naszymi wartościami" - zapewnia Elm w oficjalnym komunikacie.

Redukcje stanowisk mają na celu uproszczenie struktur firmy, skrócenie ścieżek decyzyjnych oraz koncentrację na najważniejszych obszarach działalności.

Kolejne fale zwolnień w krótkim czasie

Obecna redukcja zatrudnienia to już trzecia taka decyzja w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Łącznie około 2 000 osób zatrudnionych w strukturach Ikei żyje obecnie w niepewności. Ponad połowa z nich to pracownicy w Szwecji, gdzie firma prowadzi znaczną część swojej działalności operacyjnej. Zwolnienia dotyczą przede wszystkim osób zatrudnionych w centrach biurowych i logistycznych w Malmö oraz Älmhult, ale także pracowników sklepów detalicznych.

Inter Ikea jest jednym z 13 przedsiębiorstw franczyzowych działających w ramach globalnej sieci Ikea. Firma zatrudnia około 25 000 pracowników na całym świecie, a jej decyzje mają szeroki wpływ na rynki pracy w wielu krajach.

W Polsce historia IKEA sięga 1990 roku, kiedy w Warszawie otwarto pierwszy sklep tej szwedzkiej marki. Dziś na terenie naszego kraju działa już 11 sklepów.