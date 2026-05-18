Pentagon o amerykańskich żołnierzach w Polsce

W piątek, podczas wysłuchania w Izbie Reprezentantów dotyczącego budżetu amerykańskiej armii, generał Christopher LaNeve, dowódca sił lądowych Stanów Zjednoczonych, poinformował o anulowaniu planowanego wysłania pancernej brygadowej grupy bojowej (ABCT) do Polski. Generał wyjaśnił, że decyzja ta była wynikiem otrzymanych instrukcji dotyczących redukcji sił amerykańskich w Europie.

Redukcja obecności wojskowej USA w Europie wywołała niepokój wśród państw wschodniej flanki NATO, które od lat zabiegają o zwiększenie obecności amerykańskich sił na swoim terytorium.

W odpowiedzi na decyzję USA, polski rząd podjął szereg działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaplanował na środę spotkanie z generałem Danem Caine’em, podczas którego mają zostać omówione dalsze kroki i możliwości współpracy wojskowej.

Pentagon komentuje

O sprawę został zapytany Pentagon. Jak dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, "nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili".

Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez przekazał naszemu dziennikarzowi, że "decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów w EUCOM oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia".

Valdez zaznaczył także, że przedstawianie decyzji USA jakby miała zostać podjęta w ostatniej chwili "byłoby niezgodne z prawdą".