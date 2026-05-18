Autobus miejski potrącił 9-latka na przejściu dla pieszych w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko z obrażeniami ciała zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale do wyjaśneinia sprawy zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

Do wypadku doszło w poniedziałek przed południem w Wieliczce pod Krakowem. Kierowca autobusu miejskiego linii nr 304 potrącił na przejściu dla pieszych 9-letniego chłopca.

Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przetransportowane do krakowskiego szpitala.

Jak poinformowały RMF FM służby, kierujący autobusem był trzeźwy, ale do wyjaśnienia sprawy zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

W wyniku wypadku występowały utrudnienia w ruchu drogowym. Około godziny 12:30 MPK poinformowało o częściowym wznowieniu ruchu przez Rondo Armii Krajowej od strony ulicy Piłsudskiego.

Na miejscu zdarzenia jest policja, która będzie wyjaśniać okoliczności tego wypadku.