Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada duże zmiany w funkcjonowaniu dzienników elektronicznych w polskich szkołach. Resort przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wprowadzenie bezpłatnego eDziennika dla wszystkich placówek oświatowych. Pilotaż nowego rozwiązania ruszy już w roku szkolnym 2026/2027.

Bezpłatny eDziennik - co się zmieni?

Nowy projekt MEN zakłada stworzenie bezpłatnej usługi, która obejmie elektroniczny dziennik lekcyjny dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu, kluczowe będą: brak kosztów po stronie użytkownika, wysoki poziom zabezpieczeń technicznych, wzmocniona ochrona danych osobowych oraz wyeliminowanie nieuprawnionego dostępu.

Pilotaż w wybranych szkołach

Pierwsze testy nowego systemu rozpoczną się już w roku szkolnym 2026/2027. Pilotaż obejmie wybrane szkoły podstawowe i - jeśli pozwolą na to warunki - także szkoły artystyczne prowadzące kształcenie ogólne.

W każdym województwie kuratorzy oświaty wskażą co najmniej dwie placówki do udziału w programie. Podobnie będzie w przypadku szkół artystycznych, gdzie decyzję podejmie minister kultury.

W kolejnym roku szkolnym 2027/2028 eDziennik ma być dostępny dla wszystkich szkół w Polsce.



Koniec płatnych aplikacji i reklam?

Obecnie rynek dzienników elektronicznych jest zdominowany przez komercyjne rozwiązania, co - jak zauważa MEN - prowadzi do dwóch głównych problemów: konieczności ponoszenia opłat przez rodziców oraz ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

Resort oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymały liczne sygnały dotyczące opłat za dostęp do pełnych wersji aplikacji mobilnych oraz reklam pojawiających się w komercyjnych dziennikach. Z postępowań prowadzonych przez UOKiK wynika, że rodzice często muszą płacić za rozszerzone funkcje aplikacji, takie jak moduł wiadomości czy usprawiedliwianie nieobecności - i to osobno za każdego ucznia w rodzinie.

Nowy eDziennik ma rozwiązać te problemy, zapewniając bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji.



Bezpieczeństwo i ochrona danych

System będzie zasilany danymi z publicznych systemów, takich jak System Informacji Oświatowej (SIO), co ma gwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i poprawność przetwarzanych informacji. Uwierzytelnianie użytkowników odbywać się będzie m.in. za pomocą profilu mObywatel, co ma ograniczyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych.



Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2026 roku.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie nowych przepisów jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Nowe rozwiązanie wpisuje się w cele "Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji" i ma szansę znacząco odciążyć rodziców oraz poprawić bezpieczeństwo danych w polskich szkołach.