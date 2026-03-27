Od 1 kwietnia w warszawskim ogrodzie zoologicznym zacznie obowiązywać nowy cennik biletów. Nowy w tym przypadku znaczy droższy.

Warszawskie zoo podnosi ceny biletów.

Jednorazowe wejściówki zdrożeją o 10 zł - bilet normalny w sezonie letnim będzie kosztował 45 zł (dotychczas 35 zł), a ulgowy 35 zł (wcześniej 25 zł).

Jak wyjaśnia zoo, podwyżka jest konieczna ze względu na rosnące koszty utrzymania ogrodu oraz planowane remonty i modernizacje. Celem zmian jest poprawa warunków życia zwierząt oraz komfortu zwiedzających.

W tym roku otwarty zostanie nowoczesny wybieg dla pingwinów, a w trakcie realizacji są m.in. nowa małpiarnia, wybieg afrykański, wybieg dla niedźwiedzi polarnych oraz modernizacja woliery dla myszołowców.

Od kwietnia zmienią się także godziny otwarcia zoo - ogród będzie czynny od 9:00 do 18:00, a kasy zamykane będą godzinę wcześniej. Do zoo można wejść trzema wejściami: od ul. Ratuszowej, ul. Jagiellońskiej oraz od Mostu Gdańskiego. Punkt Obsługi Klienta działa codziennie w godzinach otwarcia kas.

Bilety można kupić w kasach (płatność kartą lub gotówką), przez internet na stronach www.warszawskiezoo.pl, eBilet.pl i kupbilet.pl, a także w biletomatach (płatność kartą).