Znów pływa w Bałtyku, ale do happy endu daleko. Chodzi o młodego humbaka, który w nocy z niedzieli na poniedziałek utknął na mieliźnie na północy Niemiec u wybrzeży Timmendorfer Strand. Tej nocy uwolnił się - podała w piątek agencja dpa. Eksperci podkreślają jednak, że zwierzę będzie bezpieczne dopiero po dotarciu do Atlantyku.

Zwierzę zauważono w nocy z niedzieli na poniedziałek u wybrzeży Timmendorfer Strand

Musi dopłynąć do Atlantyku

Samo uwolnienie z mielizny nie oznacza jeszcze ocalenia, to dopiero krok we właściwym kierunku. Kluczowe jest teraz, aby humbak pozostał na otwartych wodach i skierował się w stronę Morza Północnego. Zwierzę będzie bezpieczne dopiero po dotarciu do Atlantyku - podkreślają cytowani przez dpa eksperci.

W uwolnieniu humbaka pomógł kanał wykopany w czwartek przez koparki. Kilka koparek pogłębiało kanał przed głową ssaka. Wieczorem zwierzę przesuwało się nim metr po metrze w stronę głębszej wody.



Ratownicy próbowali zachęcić kilkunastometrowe zwierzę do ruchu trąbieniem, bębnieniem i okrzykami. Sam wieloryb od czasu do czasu wydawał głośne dźwięki.



Po prostu się cieszę - powiedział Sven Partheil-Boehnke, burmistrz miasta Timmendorfer Strand, w pobliżu którego utknął humbak.

Eksperci podkreślają, że teraz należy odnaleźć humbaka i, jeśli to możliwe, eskortować go łodziami w kierunku Morza Północnego, aby zwierzę nie ugrzęzło ponownie na mieliźnie. Specjalistka Instytutu Badań Przyrody Lądowej i Wodnej (ITAW) Stephanie Gross zaznaczyła, że zwierzę nie ma nadajnika ze względu na uszkodzenia skóry. Teraz trzeba poczekać i zobaczyć, jak wieloryb pływa - wyjaśniła.



Pomoc zadeklarowały też władze kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Premier landu Daniel Guenther zapowiedział udostępnienie łodzi do eskortowania zwierzęcia.

Jak humbak wpłynął na mieliznę?