Warszawskie zoo ma powody do radości – w tym roku na świat przyszło aż pięć kangurów rudych. Tak liczne narodziny tych wyjątkowych torbaczy to prawdziwa rzadkość i duże wydarzenie dla opiekunów oraz wszystkich miłośników zwierząt.

W warszawskim ogrodzie zoologicznym ten rok zapisze się w historii jako wyjątkowy. Na świat przyszło aż pięć kangurów rudych, co - jak podkreślają pracownicy zoo - nie zdarza się często.

"W naszym warszawskim stadzie pojawiło się trzech samczyków, jedna samiczka oraz jeden najmłodszy maluszek, który wciąż przesiaduje w torbie i jego płci jeszcze nie znamy. To wyjątkowy moment dla naszych opiekunów i całego warszawskiego zoo, bo taka liczba młodych w jednym roku nie zdarza się często" - poinformował ogród zoologiczny.

Opiekunowie przekazali, że trójka starszych kangurząt już samodzielnie skacze po wybiegu, podczas gdy dwójka młodszych wciąż korzysta z bezpiecznego schronienia w torbach swoich mam.

"Trójka starszych młodzieńców już regularnie skacze samodzielnie po wybiegu, a dwójka młodszych jeszcze grzecznie podróżuje w środku - choć chętnie wygląda i sprawdza, co dzieje się na zewnątrz" - relacjonują opiekunowie. Dodają również, że "wszystkie mamusie czują się bardzo dobrze, a tatuś dzielnie czuwa nad całym stadem".

Symbol Australii w Warszawie

Kangur rudy to największy z żyjących torbaczy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Australii. Zwierzęta te są solidnie zbudowane, mają duże, umięśnione ogony, które pomagają im utrzymać równowagę podczas skoków.

Skrócone kończyny przednie służą do chwytania jedzenia, pielęgnacji i obrony. Długość ciała kangura rudego wynosi od 75 do 140 cm, a ogona od 65 do 100 cm. Masa ciała może osiągać nawet 85 kg, przy czym samce są wyraźnie większe i cięższe od samic.



Życie kangurzątka

Na brzuchu samic znajduje się charakterystyczny fałd skóry, czyli torba, w której noworodek spędza pierwsze miesiące życia. Kangurzątko rodzi się wielkości fasolki i samodzielnie wdrapuje się do torby, gdzie rośnie i nabiera sił przez kilka miesięcy.

Kangury rude są wyłącznie roślinożerne. Ich dieta składa się głównie z zielonych ziół, traw i roślin dwuliściennych. Potrafią długo obywać się bez wody, korzystając z bogatych w wodę sukulentów.



Narodziny pięciu kangurów rudych w jednym roku to ogromny sukces warszawskiego ogrodu zoologicznego. To także doskonała okazja dla odwiedzających, by z bliska obserwować rozwój tych niezwykłych torbaczy i dowiedzieć się więcej o ich życiu.