Już 24 kwietnia w Krakowie ruszy dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Wiadomo, że szefową jury Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” będzie Anna Jadowska - ceniona reżyserka i scenarzystka.

Anna Jadowska / Mastercard OFF CAMERA / Materiały prasowe

Jako szefowa jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" Anna Jadowska wspólnie z twórcami i ekspertami z zagranicy przyjrzy się dziesięciu debiutom oraz drugim filmom z całego świata. Do najlepszego twórcy trafi Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów.

Werdykt międzynarodowego składu pod przewodnictwem reżyserki poznamy na gali zamknięcia festiwalu Mastercard OFF CAMERA, 2 maja 2026 roku.

"Kino coraz częściej staje się konsumpcyjne"

Kino niezależne jest dla mnie przede wszystkim poszukiwaniem nowego języka. Historia kinematografii pokazuje, że filmy idące pod prąd - czy to z powodów artystycznych, czy budżetowych - wytyczały nowe formy. Myślę choćby o Cassavetesie, który podkreślał, że ograniczenia finansowe mogą stać się siłą. Kino tworzone z pasji ma szansę powiedzieć coś autentycznego i wejść w dialog z rzeczywistością. To właśnie takie filmy sama lubię oglądać i chciałabym tworzyć - tłumaczy Anna Jadowska, reżyserka takich filmów jak "Dzikie róże" czy "Kobieta na dachu".

Mam wrażenie, że kino coraz częściej staje się konsumpcyjne i nastawione na przypodobanie się widzowi. Coraz rzadziej bywa wyzwaniem, stawia niewygodne pytania. A przecież to właśnie takie kino buduje tożsamość kulturową i uczy krytycznego myślenia - zamiast jedynie dostarczać łatwej rozrywki - podkreśla.

Obecnie Anna Jadowska kończy prace nad międzynarodową koprodukcją "Each of us", poświęconą historii obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Składa się ona z czterech rozdziałów reżyserowanych przez europejskie twórczynie. W jedną z głównych ról w filmie wcieliła się światowej sławy aktorka Diane Kruger.

W marcu ukazała się debiutancka powieść Anny Jadowskiej zatytułowana "Dadzieja".

Jakie filmy zobaczymy w konkursie "Wytyczanie Drogi"?

Organizatorzy festiwalu ogłosili już część tytułów, które będą prezentowane w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi". W tym roku stawiamy na filmy, które pokazują zmiany zachodzące wokół rodzin i intymnych związków: kulturowe, cywilizacyjne i społeczne. A ich bohaterki i bohaterowie, z początku nieufni, otwierają się na nowe modele bycia w świecie. Odnajdując siłę po pierwsze w samych sobie, po drugie - w nieoczywistych, skomplikowanych, a zarazem fascynujących relacjach, które nakierowują ich na zupełnie nowe doświadczenia - zaznacza Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA.

"The Son and the Sea", reż. Stroma Cairns

To czarujący i ciepły dramat o dojrzewaniu, który łączy znakomitą ścieżkę dźwiękową z dzikim pięknem szkockiego wybrzeża. Główny bohater filmu, Jonah, jest pogubionym młodym mężczyzną, który lekkomyślnie odpycha od siebie nielicznych przyjaciół. Gdy zostaje przymuszony do wizyty u ciotki cierpiącej na demencję, wyrusza w drogę ze swoim kolegą Lee i w dalekiej szkockiej wiosce poznaje dwóch niesłyszących braci bliźniaków oraz pewnego chłopca. Każdy z nich zmaga się z własnymi trudnościami.

"Before / After", reż. Manoel Dupont

Parze głównych bohaterów fabularnego debiutu M. Duponta zależy na poprawie swojego wyglądu. Baptiste i Jérémy postanawiają udać się razem do Stambułu na przeszczep włosów. Ma to być antidotum nie tylko na ich postępujące łysienie, lecz także na kompleksy. To intymne doświadczenie i wspólna wyprawa zbliżą ich do siebie w zaskakujący sposób. Dupont w niemal paradokumentalny, momentami poetycki, ale i dowcipny sposób porusza tematy przemijania, bliskości i brutalnych kanonów piękna.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy - Benek - mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa - Dusiołek - niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, wpada w nałóg i pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa - Jana - pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

"Treat Her Like a Lady", reż. Paloma Aguilera Valdebenito

Główną bohaterką filmu Valdebenito jest Sandra, która mieszka ze swymi dwiema córkami i partnerem na przedmieściach Amsterdamu i ledwo wiąże koniec z końcem. Podejmuje się różnych zajęć - między innymi sprząta mieszkania bogatszych i bardziej uprzywilejowanych obywateli największego miasta Niderlandów. Pewnego dnia Sandra dowiaduje się, że jej chłopak ją zdradza i spodziewa się dziecka z inną kobietą. Dodatkowo wisi nad nią widmo niezapłaconych rachunków, groźba eksmisji i przejęcia dzieci przez wadliwy system opieki społecznej. Sandra nie poddaje się i mimo wszystkich tych przeciwności postanawia zawalczyć o siebie i córki.

"Cotton Queen", reż. Suzannah Mirghani

Niewielka wioska w Sudanie została wybrana jako miejsce akcji debiutu Suzannah Mirghani. Główną bohaterką filmu jest nastoletnia Nafisa, która dorasta pod silnym wpływem swojej babci. Starsza kobieta nazywana jest królową bawełny i otoczona jest szacunkiem lokalnej społeczności. To właśnie babcia opowiada nastolatce o walkach z brytyjskimi kolonizatorami, ucząc ją tym samym szacunku do tradycji i miejsca, z którego pochodzi. Codzienność lokalnej społeczności zmienia się, gdy do wioski przyjeżdża młody, wykształcony za granicą biznesmen - Nadir.

"Renovation", reż. Gabrielė Urbonaitė

Dobiegająca trzydziestki Ilona właśnie wprowadziła się razem ze swoim chłopakiem do mieszkania w typowym środkowoeuropejskim bloku. Para wydaje się szczęśliwa i wiedzie raczej spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy rozpoczyna się uciążliwy remont budynku. Zdarzenie to wystawia związek bohaterów na ciężką próbę, wywracając do góry nogami ich codzienną rutynę.