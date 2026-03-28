Nowa ustawa podpisana przez prezydenta Nawrockiego przewiduje obniżenie VAT i akcyzy na paliwa na trzy miesiące. „Tankując podczas podróży świątecznych Polacy odczują obniżkę cen” – zapewniał na antenie radia RMF FM Piotr Zgorzelski, który był Gościem Krzysztofa Ziemca. Polityk podkreślał, że to właśnie PSL stoi za rozwiązaniami, które mają chronić domowe budżety w trudnym okresie.

Wkrótce powinniśmy zapłacić mniej na stacjach. W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które pozwolą obniżyć ceny paliw w Polsce. Wcześniej w trybie błyskawicznym nad prawem pracował Sejm i Senat.

Wicemarszałek Zgorzelski, który był Gościem Krzusztofa Ziemca wyraził przekonanie, że Polacy odczują obniżkę cen paliw w okresie świątecznym. Podkreślił rolę ministra energetyki Miłosza Motyki z PSL w przygotowaniu ustawy, która ma obniżyć VAT i akcyzę na paliwa.

Piotr Zgorzelski do Balcerowicza: Niech liberałowie siedzą cicho

Ustawa nie została napisana przez krasnoludki - zauważał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Czekam na obniżkę cen paliw, bo wierzę skutecznemu ministrowi energetyki Miłoszowi Motyce z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że będzie regulował ceny. Chyba warto podkreślać, kto stoi za dobrymi ustawami w polskim rządzie. Nikomu niczego nie odbieram, ale zarówno ustawa Bezpieczna Polska, która mówi swoiste sprawdzam prezydentowi, to jest pomysł wicepremiera i ministra obrony narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak i ta ustawa, która pozwoli Polakom tak nie drenować kieszeni w okresie przedświątecznym - podkreślał Gość Krzysztofa Ziemca - Piotr Zgorzelski.

Jednocześnie Piotr Zgorzelski odrzucił zarzuty o zbyt późne wprowadzenie zmian. - To pytanie pełne hipokryzji - stwierdził, kierując krytykę w stronę polityków PiS.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec przywołał krytykę ekonomistów, w tym m.in. Leszka Balcerowicza, którzy ostrzegają przed administracyjnym sterowaniem cenami. Zgorzelski odpowiedział ostro: Kiedy Polska w niebezpieczeństwie, liberałowie lepiej niech siedzą cicho - powiedział.

Polityk przyznał jednocześnie, że konieczne może być dodatkowe wsparcie dla rolników. Prosta zasada dopłaty do litra paliwa dla rolników kiedyś się sprawdziła - zauważył.

Ile będziemy płacić w sklepach?

Ceny paliw w kraju mają spaść w najbliższych dniach, ale ile będziemy płacić a najbliższych mięsiacach za produkty w sklepach?

Wiele zależy od zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie - podkreślał w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A kiedy zakończy się wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zdaniem wicemarszałka Sejmu ?

Moim zdaniem perspektywa kwietnia jest możliwa, bez względu na to, co opowiada prezydent Trump - mówił Zgorzelski.

Znaczną część rozmowy poświęcono sporowi o zaprzysiężenie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgorzelski podkreślił, że rola prezydenta ma charakter głównie formalny. Ślubowanie musi się odbyć wobec prezydenta - zaznaczył, wskazując na literalne brzmienie przepisów.

