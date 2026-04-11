Niezidentyfikowany balon znaleziony został tuż przy granicach Warszawy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, na znalezisko natrafiono w Duchnowie w powiecie otwockim. Najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny wykorzystywany do przemytu papierosów z Białorusi.

Balon meteorologiczny spadł w Duchnowie koło Warszawy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Na miejscu pracują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Na balon natrafił mieszkaniec miejscowości Duchnów, podczas spaceru w lesie. Znalazł go na jednej z polan znajdującej się z dala od zabudowań.

Na miejsce przyjechali policjanci z Otwocka. W pierwszej kolejności zabezpieczyli teren i sprawdzili go pirotechnicznie. Nie wykryli żadnych zagrożeń.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM, wynika, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z balonem meteorologicznym wykorzystywanym do przemytu papierosów z Białorusi.

W miejscu wykrycia tego obiektu latającego nie natrafiono na pakunek z kontrabandą. Nie znaleziono też urządzenia GPS ani karty SIM.