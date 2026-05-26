Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły serię ataków w rejonie zapory Qaraoun - największej tamy w Libanie - informuje BBC. Działania wywołały zaniepokojenie władz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i ostrzeżenia przed możliwymi konsekwencjami dla kluczowej infrastruktury cywilnej.
- Izraelskie wojsko przeprowadziło ataki w pobliżu zapory Qaraoun, największej tamy w Libanie.
- Libańskie władze ostrzegają, że uszkodzenie obiektu może zagrozić dostawom wody i energii oraz stworzyć niebezpieczeństwo dla mieszkańców regionu.
Według libańskiej agencji informacyjnej NNA celem izraelskiego ataku był obszar w sąsiedztwie zapory Qaraoun, położonej w żyznej dolinie Bekaa. Jak podano, mieszkańcy okolicy obawiają się, że kolejne uderzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji tamy.
Izraelskie siły zbrojne przekazały stacji CNN, że przeprowadziły operację w tym rejonie, aby "wyeliminować zagrożenie". Nie podano jednak szczegółów dotyczących celu ataku.
Na nagraniach zweryfikowanych przez CNN widać kłęby dymu unoszące się nad jeziorem Qaraoun. Zbiornik powstały dzięki zaporze odgrywa kluczową rolę w systemie energetycznym i wodnym Libanu.