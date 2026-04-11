Kardynał Konrad Krajewski potwierdził dalszą działalność Niezależnej Komisji Historycznej ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zespół złożony m.in. z sędziego, historyka i psychologa przygotuje raport dotyczący lat 1945-2025.

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski (L) oraz metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś / Marian Zubrzycki / PAP

Prace komisji ruszą po dopełnieniu formalności; zespół rozpocznie kwerendę akt i przyjmowanie zgłoszeń od poszkodowanych.

Wszystkie łódzkie archiwa diecezjalne, także tajne, zostaną udostępnione komisji.

Niezależną komisję do zbadania nadużyć seksualnych w łódzkiej kurii powołał w ubiegłym roku kierujący nią wówczas kard. Grzegorz Ryś , obecny metropolita krakowski.

Kard. Krajewski podjął decyzję

Jak poinformowano na stronie komisji, jego następca kard. Krajewski podczas piątkowego spotkania z jej członkami potwierdził decyzję swojego poprzednika o działalności komisji w zakresie określonym w dekrecie oraz regulaminie.

"Podczas spotkania ustalono, iż po dopełnieniu wszystkich procedur formalno-prawnych, Komisja niezwłocznie rozpocznie swoją pracę, w tym kwerendę akt kościelnych oraz przyjmowanie zgłoszeń od osób pokrzywdzonych" - przekazano w komunikacie po spotkaniu z nowym ordynariuszem.

Dodano, że łódzka komisja deklaruje pełną współpracę z komisją tworzoną przez Konferencję Episkopatu Polski.

Obecnie komisja opracowuje zaplecze merytoryczne i formalno-prawne, niezbędne dla podjęcia jej działalności. "O jej rozpoczęciu, w szczególności podjęciu właściwych prac historycznych i przyjmowania zgłoszeń osób poszkodowanych, poinformujemy bez zbędnej zwłoki. Towarzyszy nam świadomość skali zainteresowania, ale także wagi zagadnień, jakich się podjęliśmy" - zapewniono na stronie internetowej komisji.

Co jest celem komisji?

Celem powołanego do prac zespołu jest zbadanie dostępnych źródeł i przygotowanie na ich podstawie raportu dotyczącego nadużyć seksualnych w archidiecezji łódzkiej popełnionych w stosunku do osób nieletnich w latach 1945-2025. Równie ważne ma być dotarcie do osób skrzywdzonych, o których istnieniu łódzka kuria jeszcze nie wie.

Na potrzeby raportu zbadane zostaną m.in. akta osobowe wszystkich księży, którzy pracowali w archidiecezji od 1945 r. Było ich łącznie ponad 1,3 tys. Decyzją metropolity wszystkie łódzkie archiwalia kościelne mają być dostępne dla komisji, także archiwum tajne.

Na czele zespołu, który zbada przypadki seksualnych nadużyć, stanął sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos. Za część historyczną raportu i kwerendę w archiwach odpowiadać będzie kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi dr Sebastian Adamkiewicz. Wiedzą ekspercką i wsparciem w kontaktach z poszkodowanymi będzie służyć również psycholog, seksuolog i psychoterapeuta dr Elżbieta Wróblewska.

Według dr. Adamkiewicza raport może powstać nie wcześniej niż za cztery lata.