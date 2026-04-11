Nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wciąż przechodzi rekonwalescencję po poważnych obrażeniach twarzy i nóg doznanych podczas nalotu, w którym zginął jego ojciec na początku wojny - podał w sobotę Reuters, powołując się na trzy osoby z jego bliskiego otoczenia.

Przywódca Iranu Modżtaba Chamenei ucierpiał w ataku USA i Izraela / YAHYA ARHAB / PAP/EPA

Wszystkie trzy źródła przekazały, że twarz Chameneiego została oszpecona w wyniku przeprowadzonego 28 lutego amerykańsko-izraelskiego ataku na siedzibę przywódcy w centrum Teheranu, a ponadto doznał on poważnych obrażeń jednej lub obu nóg.

Media: Chamenei wraca do zdrowia

Dwie z tych osób poinformowały, że 56-letni Chamenei wraca do zdrowia i pozostaje w pełni sprawny umysłowo. Bierze udział w spotkaniach z wysokimi rangą urzędnikami za pośrednictwem wideokonferencji i angażuje się w podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, w tym dotyczących wojny i negocjacji z Waszyngtonem.

Reuters przekazał, że informacje pochodzące od osób z bliskiego otoczenia Chameneiego stanowią najbardziej szczegółowy opis jego stanu zdrowia od tygodni. Od czasu wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, co nastąpiło 8 marca, Modżtaba Chamenei ani razu nie pokazał się publicznie. Chamenei został ranny w pierwszym dniu wojny rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael w ataku, w którym zginął jego ojciec i poprzednik ajatollah Ali Chamenei, rządzący krajem od 1989 roku.

Teheran milczy

Władze Iranu nie wydały żadnego oświadczenia na temat doznanych przez niego obrażeń, ale jak zauważa Reuters, prezenter wiadomości w państwowej telewizji mówiąc o nim użył terminu używanego w odniesieniu do osób ciężko rannych na wojnie. Cytowane przez Reutersa relacje na temat obrażeń Chameneiego pokrywają się z oświadczeniem sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha z 13 marca, w którym powiedział, że Chamenei został "ranny i prawdopodobnie okaleczony".

Źródło zaznajomione z ocenami wywiadu amerykańskiego poinformowało Reutersa, że uważa się, iż Chamenei stracił nogę. We wtorek brytyjski dziennik "The Timesֲ" opisał notę wywiadowczą, według której Chamenei przebywa na leczeniu w mieście Kom, ale nie jest w stanie brać udziału w sprawowaniu władzy, gdyż pozostaje nieprzytomny.