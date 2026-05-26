Służby usunęły z pobocza torowiska ostatni człon pociągu, który wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce. Trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do środy, 27 maja.

Wypadek w Garbatce / KW PSP POZNAŃ /

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, we wtorek po godz. 19, pracownicy spółki, używając dźwigu, zakończyli usuwanie z pobocza torowiska wykolejonych członów składu, który w poniedziałek zderzył się z ciężarówką.

Udało się wkoleić ostatni człon tego pociągu na tory. Teraz zostanie on ściągnięty ze szlaku specjalnym pociągiem technicznym. W tej chwili przystępujemy do naprawy infrastruktury, czyli sieci trakcyjnej i torów - powiedziała Znajewska-Pawluk.

Naprawa uszkodzonych elementów może potrwać do środowego poranka.

Garbatka. Ciężarówka zderzyła się z szynobusem

W poniedziałek po godz. 15, na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem Kolei Wielkopolskich jadącym w relacji Rogoźno - Poznań. W wypadku zginął kierowca pojazdu, a 17 osób jadących pociągiem odniosło niegroźne obrażenia. Jak informowały Koleje Wielkopolskie, jeden pasażer z urazem głowy został profilaktycznie przewieziony do szpitala w Szamotułach.

Policyjni śledczy badający przyczyny poniedziałkowej katastrofy we wtorek nad ranem zakończyli oględziny miejsca zderzenia. Do swojej pracy użyli m.in. laserowego skanera.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia została zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.