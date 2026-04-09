Podlascy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przemyt papierosów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Obywatel Polski i Białorusi mieli uczestniczyć w zorganizowanej grupie przestępczej, która od końca 2024 roku wykorzystywała nietypowe metody do przerzutu nielegalnych wyrobów tytoniowych przez granicę.

Balony przemytnicze masowo zaczęły pojawiać się w Polsce pod koniec 2024 roku.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, od tego czasu zarzuty w tej sprawie usłyszało już 95 osób. Policjanci zabezpieczyli niemal 12 milionów papierosów o wartości przekraczającej 21 milionów złotych.

Zatrzymani ostatnio mężczyźni - 24-letni Polak i 36-letni Białorusin - usłyszeli kilka poważnych zarzutów.

Szczegóły działania grupy przestępczej

Jak wyjaśnił rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, zatrzymani uczestniczyli zarówno w zakupie osprzętu do konstruowania balonów, jak i samej kontrabandy.

Dodatkowo brali udział w odbieraniu nielegalnych papierosów z miejsc lądowania balonów, załadunku i transportu do miejsc przechowywania i dalszej odsprzedaży - powiedział policjant.

Mężczyźni odpowiedzą także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Za popełnione przestępstwa grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.