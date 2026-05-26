Syryjskie władze dokonały przełomowego odkrycia – w ręce nowych rządzących trafiły pozostałości po tajnym programie broni chemicznej, rozwijanym przez obalony w 2024 roku reżim Baszara al-Asada. Wśród przejętych materiałów znalazło się 70 rakiet i bomby lotnicze przystosowane do przenoszenia śmiercionośnych substancji.

Arsenał broni chemicznej odkryty w Syrii (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak donosi agencja Reutera, syryjskie służby zabezpieczyły 70 rakiet oraz bomby lotnicze, które były przystosowane do przenoszenia broni chemicznej. Według przedstawicieli nowych władz, odnaleziona amunicja jest niemal identyczna z tą, której reżim Asada używał podczas brutalnych ataków gazami bojowymi w trakcie wojny domowej, trwającej od 2011 roku.

W sierpniu 2013 roku miał miejsce atak na przedmieścia Damaszku - Ghutę. Użycie sarinu, jednego z najgroźniejszych gazów bojowych, doprowadziło wtedy do śmierci od kilkuset do nawet dwóch tysięcy osób, w tym wielu kobiet i dzieci. Był to największy atak chemiczny podczas syryjskiej wojny domowej.

Wraz z przejęciem arsenału, syryjskie władze zatrzymały 18 osób podejrzewanych o zaangażowanie w program rozbudowy broni chemicznej. Ich nazwiska nie zostały jednak ujawnione.

Międzynarodowa współpraca - OPCW na miejscu

W działaniach związanych z zabezpieczeniem i identyfikacją odnalezionych materiałów uczestniczą przedstawiciele Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). To właśnie oni, wspólnie z syryjskimi urzędnikami, odkryli niezgłoszone wcześniej składy amunicji oraz komponenty do produkcji sarinu.

OPCW przypomina, że reżim Asada wielokrotnie używał broni chemicznej, nie tylko sarinu, ale także chloru i gazu musztardowego.

Wojna domowa w Syrii

Wojna domowa w Syrii pochłonęła życie kilkuset tysięcy osób, a miliony Syryjczyków zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Przez lata kraj był areną brutalnych walk pomiędzy siłami rządowymi, wspieranymi przez Rosję i Iran, a rozdrobnioną opozycją. Konflikt dodatkowo komplikowały walki wewnątrz samych ugrupowań rebeliantów oraz interwencje innych państw.

Obalenie Asada w grudniu 2024 roku przez koalicję zbrojnych ugrupowań islamiskich otworzyło nowy rozdział w historii Syrii. Nowe władze deklarują chęć odbudowy kraju, scalenia podzielonego społeczeństwa i nawiązania współpracy z Zachodem.

Jak podkreśla Reuters, nie jest jeszcze jasne, co dokładnie pozostało po arsenale broni chemicznej Asada. OPCW deklaruje, że do sprawdzenia pozostało jeszcze około 100 miejsc na terenie Syrii.