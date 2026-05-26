Donald Trump, który już za kilka tygodni skończy 80 lat, przeszedł właśnie kolejne badania lekarskie w Walter Reed National Military Medical Center. Choć sam prezydent zapewnia, że „wszystko jest w idealnym porządku”, w mediach nie milkną spekulacje na temat jego stanu zdrowia.

Posiniaczona ręka Donalda Trumpa w 2025 roku / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, już za niespełna miesiąc będzie świętował swoje 80. urodziny. Z tej okazji, a także w związku z rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej jego zdrowiem, przeszedł właśnie rutynowe badania w słynnym Walter Reed National Military Medical Center. To już trzeci raz w ciągu ostatnich 13 miesięcy, kiedy Trump odwiedza tę placówkę.

W krótkim wpisie na Truth Social prezydent zapewnił, że "wszystko zostało dokładnie sprawdzone i wszystko jest w idealnym porządku". Jednak szczegółów dotyczących samego badania nie ujawnił. To milczenie tylko podsyciło spekulacje, które od miesięcy krążą wokół stanu zdrowia Donalda Trumpa.

Niepokojące zdjęcia

W lipcu 2025 roku świat obiegły fotografie, na których wyraźnie widać było opuchnięte kostki i zasinioną dłoń Trumpa, starannie ukrytą pod warstwą makijażu. Niedawno pojawiły się kolejne zdjęcia - tym razem z wyraźną, czerwoną wysypką na szyi. Czy to tylko drobne dolegliwości, czy może sygnał poważniejszych problemów zdrowotnych?

Biały Dom uspokaja. Lekarz prezydenta, dr Sean Barbabella, zapewnia, że wysypka na szyi to efekt stosowania popularnego kremu, mającego działać profilaktycznie. Z kolei opuchlizna nóg to - jak twierdziła rzeczniczka Karoline Leavitt - wynik "powszechnej dolegliwości żylnej", a siniak na ręce to efekt... zbyt intensywnego uścisku dłoni podczas licznych spotkań z wyborcami.